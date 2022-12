Massadio HaÃ¯dara prolonge

Arrivant en fin de contrat en juin prochain, Massadio Haïdara a prolongé son contrat, jusqu'en 2025.

Haïdara est l'un des joueurs les plus anciens du groupe. Il entamera l'année prochaine sa sixième saison avec le racing. Arrivé en Ligue 2 et en provenance de la Premier League, il avait constitué l'une des meilleures recrues au poste de latéral gauche depuis longtemps. Avec cette prolongation, le RC Lens règle un problème quantitatif dans son futur effectif, Haïdara pouvant évoluer en tant que piston gauche, mais aussi le plus souvent désormais, dépanner dans les deux postes excentrés de la charnière.