Loïs Openda fait partie de la dernière sélection belge de Roberto Martinez, qui l'a dévoilée ce midi. Openda, trois sélections, fera donc partie du rassemblement qui verra les Diables Rouges affronter le Pays-de-Galles et les Pays-Bas, en Ligue des Nations, et deux mois avant la Coupe du Monde.

Les matchs auront lieu les 22 et 25 septembre. La liste pour la Coupe du Monde sera elle annoncée le 13 novembre.