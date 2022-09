Classement de Ligue 1: Lens toujours 3Ã¨me

Statu-quo en tête de la Ligue 1, où le RC Lens vendredi, puis le PSG et l'OM ce samedi ont tous remporté leur match pour le compte de la 7ème journée.

Après sa victoire vendredi soir et sa première place provisoire, Lens est donc redescendu à la troisième place. Le PSG l'a d'abord emporté sur Brest (1-0), ce samedi après-midi. Et ce soir, l'OM a battu Lille, 2 buts à 1.

Les marseillais repassent donc devant le racing, qui disposent de 17 points, et sont revenus à hauteur du PSG avec 19 unités. Ces trois équipes sont toujours invaincues cette saison. Demain, Lyon et Lorient pourraient recoller à un point de Lens.

Prochain match pour les sang et or, dimanche prochain, à 17h00, à Nantes.