Fracture de la clavicule pour Jonathan Gradit

C'est la mauvaise nouvelle de la soirée, malgré la victoire et la place temporaire de leader: Jonathan Gradit souffre d'une clavicule fracturée, et sera absent probablement jusqu'à la Coupe du Monde.

C'est Franck Haise qui l'a indiqué sur Amazon Prime, après le match, le joueur ayant été transporté à l'hôpital. En l'état, on a vu Massadio Haïdara évoluer dans la défense à trois ce soir. Steven Fortès, rappelé avec le groupe pro, et Adrien Louveau, sont les remplaçants potentiels, de même que Junior Onana, la dernière recrue du mercato. Après le départ de Christopher Wooh, qui espérait plus de temps de jeu à Rennes, il s'agit d'une forme de coup du sort en ce début de saison...