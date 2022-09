Reims - Lens, vu des tribunes reimoises

En amont du match Reims - Lens comptant pour la 6ème journée de championnat, MadeInLens a demandé à ses confrères de Reims Vu Des Tribunes leur avis sur la rencontre à venir. La rencontre aura lieu dimanche, à 15h00, et sera retransmise sur Amazon Prime Video.

MiL : Bonjour, pouvez-vous vous présenter rapidement pour notre audience SVP?



Reims VDT : Reims VDT présent depuis 1998, était initialement une page du site officiel du Stade de Reims, pour remonter entre autre, les différents articles parlant de notre club sur internet.

Puis indépendant depuis 2002, pour déveloper notre liberté d’expression avec un site propre. En parallèle, nous gérons le forum historique du Stade de Reims. Et depuis 2015, nous nous sommes développés sur les différents réseaux sociaux.



Notre volonté est de traiter de l’actualité du club avec des avis tranchés et dire (parfois) tout haut ce que beaucoup pensent tout bas.

MiL : Où en est le Stade de Reims en ce début de saison?



Reims VDT : La préparation a été perturbée avec plusieurs joueurs blessés. Ceci peut expliquer un début de championnat compliqué. Depuis 3 matches, nous sommes sur une bonne dynamique qui s’est ponctuée mercredi avec notre première victoire à Angers. Le jeu pratiqué est intéressant avec notamment deux recrues offensives très efficaces (Ito & Balogun).

L’inquiétude pourrait venir de la défense. Non pas en qualité, mais en nombre… en cas de blessure ou suspension, ça pourrait être compliqué. Nous avons perdu notamment Konan & Faes.

MiL : Il n'y a pas d'ancien joueur du racing à Reims actuellement. Mais pouvez-vous nous dire un mot rapide sur Azor Matusiwa, que Lens avait longuement convoité il y a deux ans, avant d'entrevoir une possibilité sur... Seko Fofana.



Reims VDT : Il n’y a pas d’ancien joueur, mais il y a tout de même notre CM qui fait un sacré boulot [NDMiL: Benjamin Parrot, directeur de la communication au RC Lens depuis mai 2021] et aussi Florent Ghisolfi (ancien joueur et entraîneur des féminines). Sans oublier Laurent Bessière… depuis son départ de Reims, c’est très compliqué au niveau médical à Reims. Les trois ont laissé un très bon souvenir en Champagne.



Azor Matusiwa est un joueur très intéressant avec un gros volume de jeu défensivement. Offensivement, c’est plus compliqué pour devenir un joueur complet. Depuis cet été il est blessé… il est revenu en début de championnat mais il a connu une rechute. Il devrait être absent dimanche.

MiL : L'un des transfuges récents et les plus importants entre les deux clubs est Laurent Bessière, préparateur physique et responsable du pôle performance.

Son rôle n'est minimisé ni à Lens ni dans les paroles de Jean-Pierre Caillot [En mai 2022, le président du Stade de Reims indiquait: "Il ne se passe pas une semaine sans que je ne regrette Laurent Bessière"], est-ce quelquechose que vous ressentez aussi chez les observateurs du Stade de Reims?



Reims VDT : Comme évoqué justement un peu plus haut, il nous manque! Depuis son départ, nous avons rencontré de très nombreuses blessures. Donc oui, nous ressentons très clairement encore son départ.

Dans le sport de haut niveau, c’est devenu une fonction très importante.

MiL : Et pour ce match contre Lens alors? Comment l'abordez-vous?



Reims VDT : Lens nous donne envie : l’ambiance, le jeu, le plaisir … Ce match s’annonce compliqué sur le papier, car Lens fait un début de saison de haut niveau. La rencontre s’annonce difficile, même si la première victoire peut donner un maximum de confiance à nos joueurs. Autre paramètre à prendre en compte : nous risquons d’avoir (encore…) un Delaune très Sang & Or.



MiL : Un dernier mot ou pronostic sur ce match?



Reims VDT : Faire tomber Lens pour la première fois de la saison, serait une très bonne chose pour vraiment lancer notre saison… alors je dirai 2-0 !

Merci à Reims Vu Des Tribunes que vous pouvez retrouver sur twitter : https://twitter.com/reimsvdt et Facebook : https://www.facebook.com/ReimsVDT/.