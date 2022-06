C'est la reprise!

En ce vendredi, c'est (déjà) la reprise pour le groupe professionnel du RC Lens !

Côté staff, l'équipe de Franck Haise a déjà repris depuis hier. Un encadrement technique qui ne contient plus Alou Diarra (Troyes U19) ni Thierry Malaspina (qui réintègre la formation). En revanche, Yannick Cahuzac devient nouvel entraineur adjoint, alors que Hervé Sekli (ex-Bastia), sera le nouvel entraineur des gardiens.

Les joueurs eux font leur retour aujourd'hui à la Gaillette, avec un week-end de tests à prévoir. Les internationaux eux, ont encore droit à 10 jours supplémentaires et rentreront le lundi 4 juillet.

Côté recrues, Adam Buksa, blessé, fera sa reprise lui courant du mois prochain. Jimmy Cabot devrait découvrir ses nouvelles couleurs dès aujourd'hui. Le premier match amical des sang et or version 2022-2023 est prévu samedi prochain, face au Paris FC (Ligue 2), à Calais (15h00).