TrophÃ©es UNFP: Fofana et Clauss dans l'Ã©quipe type de Ligue 1

Le RC Lens aura été bien représenté, malgré l'absence de nomination pour Franck Haise, lors des Trophées UNFP cette saison.

Arnaud Kalimuendo, nominé pour le trophée de meilleur espoir, a dû s'incliner devant William Saliba. Mais Seko Fofana et Jonathan Clauss font partie du onze-type de cette saison. Deux joueurs qui font du RC Lens un club autant représenté que Monaco et l'OM, en plus de quatre parisiens, et d'un rennais (Terrier).

A noter qu'en Ligue 2, Philippe Montanier a été nommé meilleur entraineur, sans grande surprise.