Classement de Ligue 1: Lens devra passer devant Nice et Strasbourg pour accrocher la C4

Malgré les victoires de Strasbourg et Rennes, Lens peut encore croire à l'Europe. Après l'avoir emporté 3-1 à Troyes hier, le racing est à deux points des deux autres prétendants à la Conference League.

Invaincu depuis 7 journées, Lens devra batailler ferme samedi prochain face à Monaco, qui reste sur 9 victoires d'affilée. Un match nul permettra déjà de conserver la 7ème place du classement actuellement occupée par le racing devant Lyon, avec 61 points.

Nice et Strasbourg sont à portée, avec chacun 63 points.

Les niçois, défaits à domicile par le LOSC, qui a rendu ici un fier service aux sang et or, sont les grands perdants de cette journée. Ils affronteront Reims la semaine prochaine, chez qui Lens l'avait emporté il y a quinze jours. Les reimois joueront donc un rôle d'arbitre dans cette fin de saison.

Les strasbourgeois eux, auront comme Lens fort à faire, en recevant l'OM. Les marseillais ont aussi perdu gros ce week-end, à Rennes, qui a réussi à orienter sa fin de saison dans le bon sens. Marseillais, rennais et monégasques joueront de leur côté pour une qualification en Ligue de Champions.