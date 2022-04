Classement de Ligue 1: Peu de rÃ©sultats favorables

Cette journée de Ligue 1 aura réservé, au lendemain de son excellent match nul acquis à Paris, peu de résultats favorables au RC Lens. Mais le club reste en course pour l'Europe, et ne dispose plus du calendrier le plus difficile parmis les prétendants, du moins en théorie.

Le racing reste 7ème, à trois points des niçois, 5èmes. Ceux-ci l'ont emporté sur le fil (90ème+4) face à Troyes (1-0). Rennes a explosé Lorient, 5 à 0, grâce notamment à Benjamin Bourigeaud. Ils pointent à 59 points, comme Monaco, qui a enfoncé Saint-Etienne (4-1).



Le seul résultat favorable provient de Lille, où Strasbourg s'est incliné dans les dernières minutes (1-0) face au LOSC ce dimanche. Les strasbourgeois ont 54 points, soit deux de plus que Lens. Mais ils devront encore recevoir le PSG la semaine prochaine, avant d'aller à Marseille pour la dernière journée.

Derrière enfin, Lyon s'accroche, et pointe désormais à deux unités de Lens.