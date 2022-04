Classement de Ligue 1: Le RC Lens 7Ã¨me

Le RC Lens grapille une place au classement, celle du LOSC, et est désormais 7ème de Ligue 1 avec 50 points.

Il s'agit de l'une des bonnes opérations au classement lors de cette journée en L1. Avec Monaco, qui a gagné à Rennes vendredi et se positionne 3 points devant Lens, à la sixième place. Nice a également bénéficié d'un regain de forme et comptabilise 54 points après un succès sur Lorient (2-1).

Strasbourg aurait pû rejoindre ce groupe mais laisse échapper deux points à Troyes cet après-midi (1-1). Les strasbourgeois sont cinquièmes avec le même nombre de points que Monaco, 53.



Lyon pourra seulement se rapprocher tout à l'heure en affrontant Bordeaux.

La semaine à venir offrira encore d'importants rendez-vous pour le racing, avec deux rencontres : La réception de Montpellier, mercredi soir à Bollaert-Delelis, et le déplacement, sans supporters, à Paris samedi soir.

Avec 8 points d'avance sur la seconde partie de tableau (Montpellier justement, est 11ème avec 42 points) à six journées de la fin, l'objectif de la première moitié du tableau est en bonne voie. L'Europe elle, est à 4 points, ou bien juste devant si la finale de la Coupe de France (Nice-Nantes, le 7 mai) offre un vainqueur déjà qualifié via le championnat (Nice, aujourd'hui).