Classement de Ligue 1: Le RC Lens gagne une place

Le RC Lens gagne à nouveau une place lors de la dernière journée et est désormais 8ème de Ligue 1.

Avec 44 points, le racing abordera le sprint final avec l'objectif de gagner à nouveau quelques places, et se rapprocher des accessits européens (la 5ème, et potentiellement la 6ème place).

Le LOSC a gagné à Nantes dans un climat délétère et malgré une infériorité numérique en seconde période. Ils sont 6èmes, deux points devant Lens et Monaco, qui est également à 44 points, après un succès sur le PSG. Strasbourg a effectué une mauvaise opération en se contentant du nul à Lorient. Les strabsourgeois occupent toujours la 5ème place, avec 48 points.

Le retour de la trêve aura lieu le dimanche 3 avril, avec un choc entre à la Meinau entre les deux racing. Strasbourg est invaincu depuis 6 matchs, avec 3 nuls et 3 victoires en L1 depuis le début du mois de février.