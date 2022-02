25Ã¨me journÃ©e de Ligue 1: Le RC Lens 10Ã¨me

Le RC Lens pointe en milieu de classement, à la 10ème place, après la plupart des matchs de la 25ème journée de Ligue 1.

Le racing n'est néanmoins pas décroché des accessits européens puisque Rennes, 5ème, est à 40 points, soit une victoire de plus que Lens. Ce dimanche, c'est Montpellier qui a effectué une bonne opération en s'imposant à Lorient (1-0). Les montpelliérains dépassent Lens à la différence de buts. Samedi, Nantes a créé la sensation en battant le PSG, 3-1. Les hommes d'Antoine Kombouaré sont désormais 6èmes, avec un point de plus que les sang et or.

Prochaine rencontre dimanche à Angers, actuellement 13ème.