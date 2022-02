Deux blessÃ©s de longue durÃ©e Ã  Lens aprÃ¨s Lorient

Jonathan Gradit et Wesley Saïd seront absents quasiment un mois après le match face à Lorient, dimanche.

Gradit était sorti à la demi-heure de jeu, après s'être blessé seul au mollet. Wesley Saïd lui souffre des ischios-jambiers et n'avait pas pris part à la seconde période. Le club annonce une indisponibilité de 3 à 4 semaines pour les deux joueurs.

Christopher Wooh prendra la relève du défenseur central, mais la défense lensoise, déjà dans le dur depuis le mois de novembre, souffrira d'un manque d'expérience alors que Jonathan Gradit se montrait le plus régulier cette saison.

En attaque, Franck Haise devrait compter sur Florian Sotoca, Ignatius Ganago faisant également son retour de la CAN cette semaine. Pour terminer ce point infirmerie, Deiver Machado a déjà fait son retour dans le groupe. Avec Massadio Haïdara, le poste de piston gauche affiche de nouveau complet avec trois solutions, une première depuis longtemps.

Deux indisponibilités de 3 à 4 semaines 🚑



Touchés sur la pelouse de Lorient ce dimanche, Jonathan Gradit et Wesley Saïd souffrent tous deux d’une lésion musculaire, respectivement au mollet gauche et aux ischios-jambiers (droit). Bon rétablissement Jonathan et @Westar974 ! pic.twitter.com/4LT6d5eO1E