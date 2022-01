Ligue 1 : Le RC Lens 6Ã¨me

Le RC Lens pointe à la 6ème place de Ligue 1, à l'issue du premier match de la phase retour.

La rencontre remportée face à Rennes permet aux lensois de revenir à un point des bretons, 4èmes. Dimanche, Nantes et Monaco se sont neutralisés, 0-0, et restent donc derrière Lens. Dauphins du PSG, Nice et Marseille disposent d'un matelas de cinq points sur leurs poursuivants, Montpellier et Rennes donc (31 points), Lens et Monaco (30 points), puis Strasbourg et Nantes (29 points).

Les accessits pour l'Europa League et l'Europa League Conference restent à portée d'une L1 très homogène, puisque seuls 6 points séparent Rennes, 4ème, de Brest, 13ème.



Le racing se déplacera samedi à Saint-Etienne, lanterne rouge.