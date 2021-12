Covid-19 Omicron: Le retour des jauges dÃ¨s le 3 janvier

C'est officiel, le gouvernement va réinstaurer dès le 3 janvier les jauges pour les grands événements en raison de la crise sanitaire. Dès le 1er janvier, les stades seront donc limités à 5000 spectateurs, comme à l'été 2020.

Avec encore 5 millions de personnes toujours pas vaccinées en France, des relâchements dans les gestes barrières et un variant très contaminant, la crise sanitaire repart de plus belle. Cela a donc obligé le gouvernement à revenir à la notion des jauges, pour limiter la propagation du virus, et protéger les plus fragiles... et ceux qui ont décidé de ne pas se protéger eux-même.



Déjà prise au dépourvu après le tirage au sort de la Coupe de France, la billeterie du club va devoir communiquer rapidement sur les modalités de retour au stade en 2022. Il y a un an et demi, les abonnés étaient conviés, à tour de rôle et tribune par tribune, à se rendre aux matchs. Un scénario probable pour la réception de Rennes dans 12 jours, mais non applicable pour le derby en Coupe de France. Le scénario d'un huis-clos n'est pas à exclure, à moins que le match ne soit avancé au 2 janvier pour éviter la restriction, une mesure improbable tant elle viserait uniquement à éviter la nouvelle règle sanitaire.



Quelque soient les modalités décidées par le racing, pas de soucis pour les personnes et abonnés qui ne pourront donc pas assister aux matchs : Le système de remboursement des places est désormais bien rôdé...