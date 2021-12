OGC Nice - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match OGC Nice - RC Lens qui s'est joué ce mercredi. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 2 buts à 1 dans un scénario très similaire à celui de Nantes.

Après mené 1 à 0 à la pause, grâce à Kalimuendo, les lensois ont laissé échappé des points en se faisant rejoindre puis dépasser en seconde mi-temps. La réaction mais aussi la qualité du nouveau 2ème de L1 laisse le racing sur une série de 6 matchs sans victoire, et une chute au classement (9èmes ce matin). De la fatigue de fond très certainement, et une profondeur de banc insuffisante pour palier aux blessures (Danso, Saïd), suspensions (Medina), et méformes (Cahuzac). La trêve est enfin arrivée, et il faudra repartir sur de meilleurs bases dès le 4 janvier, en Coupe de France, face au LOSC, au risque de continuer à douter en championnat.

LECA (6) : Il donne le ton de son équipe en sortant un grand arrêt en première période. Puis ne peut pas grand chose sur les deux buts encaissés en seconde. Il était battu sur la barre transversale de Kluivert, qui aurait pû corser l'addition.



HAÏDARA (5) : Il a retrouvé une place de titulaire en charnière centrale avec la suspension de Médina. Toujours aussi à l'aise à ce poste, mais il y a était une nouvelle fois averti.



WOOH (7) : Danso blessé, on a aussi revu Christopher Wooh en charnière. Il a sorti un match impressionnant pour un joueur qui avait si peu joué ces derniers mois.



GRADIT (4) : En délicatesse avec ses percées ce qui a amené du danger et peu de sérénité. Averti en fin de match, cela n'a pas été sa meilleure partie.



CLAUSS (5) : Peu disponible, il a été assez invisible en première mi-temps. Ses partenaires ont plus tenté de la trouver en seconde, sans amener suffisamment de danger. Remplacé par Corentin Jean en toute fin de match.



DOUCOURÉ (5) : Après avoir bien démarré, il n'a pas tenu la longueur du match. Quelques interventions à la limite.



FRANKOWSKI (5) : Pas avare d'efforts, il a été frustrant dans ses choix offensifs. Pas assez décisif.



FOFANA (5) : Le rendement du leader lensois a été loin de celui qu'on lui connaissait. Sans perdre son envie d'aller de l'avant, il a semble émoussé.



CAHUZAC (4) : Le capitaine a une nouvelle fois été décevant hormis pour apporter un brin de fourberie, qui aurait pû être utile si le stade niçois n'était pas si amorphe. Va compter ses minutes sous le maillot lensois maintenant que Patrick Berg est arrivé. Remplacé par Ganago, bien trop tardivement.



PEREIRA DA COSTA (5) : Comme face à Nantes, il a bien démarré la partie avant de disparaitre après le but de Kalimuendo. A revoir dans une équipe lensoise qui tournera mieux.



KALIMUENDO (7) : Buteur à la demi-heure de jeu, il aurait pû faire la différence plus tôt. Il est apparu à l'aise dans un système où il était seul en pointe. Le meilleur lensois pour finir cette année.