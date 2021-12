Ligue 1 : Le RC Lens 6Ã¨me

Le RC Lens est 6ème de Ligue 1 au soir de 18ème journée, un moindre mal après une défaite très décevante à Nantes alors que les sang et or tenaient le match à la pause (2-0, score final 3-2 pour Nantes).

De nombreuses équipes, à la chasse des places européennes, pouvaient profiter de la mauvaise passe lensoise (3 points pris sur 15 depuis le retour de la trêve internationale).

A commencer par le LOSC, qui doit se contenter d'un score nul et vierge ce week-end contre Lyon. Vient ensuite Angers, battu à domicile par Clermont et l'inévitable Bayo (0-1 à a 84ème).

Nice en revanche fait la bonne opération, en battant Rennes sur son terrain, et malgré un but de Benjamin Bourigeaud. Les niçois confortent leur quatrième place avec 30 points.



L'OM a aussi effectué une des bonnes opérations de la journée, en battant Strasbourg (0-2). Les olympiens, deuxièmes, creusent l'écart, tout comme le PSG, vainqueur de Monaco dimanche soir.

C'est désormais Montpellier qui est cinquième du championnat devant Lens, avec 28 points soit un de plus que le racing. Les montpellièrains sont allés mettre fin à la série de victoires de Brest, et occupent désormais une place européenne.

Il reste un match de championnat dans la phase aller, mercredi 22 décembre prochain à Nice. Cette semaine, place à la Coupe de France avec un déplacement à Poitiers (N3), dimanche après-midi.