La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Nantes

Après un match extrêmement abouti malgré l'égalisation parisienne, le RC Lens doit se projeter sur Nantes, qu'il affronte à la Beaujoire vendredi. Avec des derniers résultats (une défaite à Brest puis 3 matchs nuls consécutifs) peu payants niveau comptable, il est temps de prendre des points à nouveau. Mais le Nantes d'Antoine Kombouaré et Wylan Cyprien sera aussi difficile à manoeuvrer.

Groupe



G. Kakuta absent suite à sa blessure face au PSG. Examens rassurants (mollet).

Doucouré et Clauss suspendus.

Saïd a repris individuellement. Objectif reprise pour la Coupe de France.

Efficacité défensive



F.H. : "Il vaut mieux être intenses et attaquer pour se prémunir d'occasions adverses. Mais aussi avoir de la maitrise, que l'on a eu régulièrement contre Paris."



Nantes



F.H. : "Paris c'était déjà il y a cinq jours. Ce qui m'intéresse c'est Nantes. Il faut switcher et repartir au combat et au jeu.

Ils sont solides. Au milieu et devant, ils ont de bons joueurs. Comme toutes les équipes de Ligue 1, ils ont des points forts, et certains manques."



Trois déplacements à venir



F.H. : "On aura des mises au vert les veilles de match. On devra être solidaires."