La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant le PSG

Le RC Lens enchaine après son second match nul consécutif (2-2), face à Angers puis Clermont. Cette fois-ci, c'est le match attendu contre le PSG, samedi à Bollaert-Delelis. L'an passé, les lensois s'étaient imposés (1-0)dans un match où les parisiens, affaiblis par un cluster de Covid-19, avaient tout de même dominé la rencontre. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Franck Haise, qui est apparu en forme et de bonne humeur, fait le point.

Groupe



Pas de changement dans le groupe par rapport à mercredi. Ibrahima Baldé disponible en sus.



Paris



F.H. : "Ce n'est pas un match comme les autres. Le PSG a de nombreux joueurs de très grande qualité. Le match est attendu, mais il faut le préparer sereinement, avec de la confiance, tout en sachant que l'on devra être très très appliqués sur le plan défensif.

On sait qu'on va défendre plus, ne pas avoir le ballon... Il faudra le récupérer quand même, l'utiliser sur des attaques rapides. Défendre uniquement ne sera pas suffisant, mais c'est le postulat de départ."



Match de gala



F.H. : "C'est un match particulier, pour les gens, car c'est aussi la Sainte-Barbe. On aura un maillot spécial qui sera révélé à 18h00. On a rappelé l'importance de cette symbolique aux joueurs, notamment les nouveaux."



Défense perméable



F.H. : "Ce n'est pas qu'un problème de défense. C'est collectif, avec parfois des erreurs individuelles. On se doit de retrouver plus de solidité, c'est un problème à régler d'abord collectivement.

Je regarde les statistiques sur 20 mois, pas sur 3 matchs... Je ne m'en plaint pas, même si on a pris 8 buts sur ces 3 derniers matchs."





Gaël Kakuta



F.H. : "J'ai pris l'option du milieu à trois, sans lui. Parce qu'il y avait aussi 2 matchs en 3 jours. J'espère bien qu'il sera demain à Bollaert !"



Situation sanitaire



F.H. : "Le club communique de nouveau sur la vigileance et les gestes barrière. 100% des joueurs et du staff sont vaccinés. On fera bientôt la troisième dose. Toutes les manifestations sociales de fin d'année sont reportées."