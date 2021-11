Ligue 1 : Le RC Lens 5Ã¨me

Le RC Lens est 5ème de Ligue 1 au soir de 15ème journée, avant une semaine chargée avec un déplacement à Clermont (18ème) mercredi, et la réception du PSG samedi.

Samedi, le FC Metz l'a emporté à la surprise générale à Nice, 1 but à 0. Un but marqué par Fabien Centonze qui rends ainsi un fier service à son ancien club. Metz, lanterne rouge avant le match, monte à l'avant-dernière place. Nice, qui avait l'occasion de creuser l'écart sur Lens, conserve un seul point d'avance.

Rennes a en revanche saisie sa chance, en gagnant à Lorient. Les rennais sont les nouveaux dauphins du Paris Saint-Germain.

Enfin, dimanche soir, les marseillais recevaient Troyes. Les olympiens l'ont emporté, dans la douleur, 1 à 0. L'OM passe aussi devant le racing, avec une unité d'avance (et un match en moins).

2. Rennes (28 pts)

3. Nice (26 pts)

4. Marseille (26 pts, -1)

5. Lens (25 pts)

6. Angers (22 pts)

7. Lyon (22pts)