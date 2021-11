La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Angers

Le RC Lens va enchainer rapidement, une chance peut-être après après la large déconvenue à Brest dimanche (0-4). Franck Haise fait le point avant la venue du SCO Angers à Bollaert, vendredi.

Groupe



Wesley Saïd toujours indisponible.

Kalimuendo sera suspendu, Sotoca lui est de retour.

Brest



F.H. : "Le ton était différent [après la lourde défaite]. Je n'ai pas aimé le match produit, surtout son entame. On a fait un retour ensemble avec les images, comme d'habitude, et je leur ai fait partagé mon ressenti...

On a été loin de donner ce qu'on a l'habitude de donner. On était loin du compte dans l'intensité défensive, à commencer par les attaquants et les pistons. Il y a eu beaucoup de déception.

On a pris une claque dans le visage. Notre réussite en championnat, les louanges, nous a fait perdre en vigileance."



Angers



F.H. : "C'est une équipe qui tourne bien depuis le début de la saison. Ils ont un effectif de qualité, avec beaucoup de technicité au milieu et devant."

Facundo Medina



F.H. : "Il faisait une bonne saison, avec des matchs pleins depuis longtemps. Il a participé à notre mauvais match dimanche. Mais il n'est pas le seul à ne pas avoir été à son niveau."



Calendrier chargé jusqu'à Noël



F.H. : "Des jeunes sont là pour s'entrainer avec nous, mais on voit encore le différentiel entre la N2 et la L1. Notre effectif est assez restreint aujourd'hui, avec 20 joueurs qui doivent répondre présent."



Incidents à Lyon



F.H. : "Je n'en ai pas parlé avec les joueurs. Mais comme d'habitude, le terrain doit être sacralisé. Et c'est à l'arbitre de décider d'arrêter le match."