La confÃ©rence de presse avant le dÃ©placement Ã  Lyon

Le racing s'avance vers un rencontre importante avec le déplacement à Lyon, samedi à 21h00. Franck Haise a donné la tradionnelle conférence de presse d'avant-match.

Groupe



Haïdara a repris collectivement, il sera disponible. Ganago, blessé contre Metz, a eu uen semaine aménagée. Il restera incertain jusque demain.



OL



F.H. : "Je ne m'appuierais pas sur le match de la saison dernière. On va plutôt insister sur notre jeu actuel, et non sur un scénario de match d'il y a 10-12 mois."



Pacqueta



F.H. : "Il ne faut pas lui laisser de liberté dans les 30 derniers mètres. Mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur lui. C'est toujours collectif, mais il y a beaucoup de joueurs de qualité à Lyon."





Displine



Jean-Louis Leca sera suspendu contre Troyes (3 cartons jaunes en l'espace de 10 matchs).





Frankowski



F.H. : "L'intégration d'un joueur c'est toujours une question, surtout pour les étrangers. Notre environement est toujours accueillant au club ou dans la région. Il a fait les efforts pour discuter en anglais ou en prenant des cours de français. Après l'élément essentiel c'est d'être bon sur le terrain, ça facilité forcément son intégration."



Podium



F.H. : "On va se battre toute la saison, c'est sûr, pour faire de bons matchs. Pour quelle place on se battra je ne sais pas. Mais à la 11ème journée on est avec beaucoup d'équipes, mais devant.."



Cinq changements



F.H. : "Je suis content qu'on aille vers ça. Les grosses écuries ont déjà les meilleurs effectifs ça ne changera pas forcément. Mais ça permettra de garder ou changer des dynamiques dans les matchs."