9Ã¨me journÃ©e de Ligue 1: Lens et Nice font la bonne opÃ©ration

Alors que la 9ème journée de Ligue 1 se termine avec le derby Saint-Etienne - Lyon ce soir, ce sont déjà surtout le RC Lens et l'OGC Nice qui ont effectué la bonne opération, juste avant la 10ème journée et le quart du championnat.

L'OGC Nice a disposé de Brest samedi (2-1), et se place sur le podium grâce à sa différence de but, à 2 points de Lens. Le racing, grâce à sa victoire face à Reims vendredi, a désormais 18 unités, soit 6 de moins que le PSG, battu à Rennes (2-0). L'autre équipe de la journée a été le SCO Angers, vainqueur dans les dernières minutes de Metz (3-2) et qui pointe avec Nice à 16 unités.

L'OM a effectué la mauvaise opération, en s'inclinant à Lille (2-0). Avec un match en retard, niçois et marseillais peuvent néanmoins respectivement dépasser ou recoller le racing.

Prochaine journée à la mi-octobre, après les échéances internationales et la Ligue des Nations !