Les points Ã  retenir de la confÃ©rence de presse de Franck Haise avant la rÃ©ception de Lorient

Pour son deuxième match de la saison à domicile, le RC Lens reçoit le FC Lorient, qui était monté avec lui il y a un peu plus d'un an. Après Saint-Etienne, Bollaert-Delelis devrait à nouveau faire le plein, ou presque, avec plus de 33 000 billets déjà vendus hier. Franck Haise et Jonathan Gradit sont apparus en conférence de presse, dont voici les points importants.

Groupe



Cheick Doucouré est suspendu deux matchs suite à son expulsion face à Monaco.

Massadio Haïdara: Rechute de sa blessure pour quelque semaines.

Fortes en reprise, Boli reprends la semaine prochaine. Wooh incertain. Saïd s'entraine quasi-normalement, peut-etre dans le groupe.



Solidité défensive



F.H. : "On est revenu sur le match face à Monaco et les stats montrent que l'ona a vraiment empêché l'accès au but avec 7 tirs hors de la surface et un corner.

Factuellement c'est top. Notre première ligne dans l'organisation défensive avec Fofana, Kakuta, Sotoca et Ganago ont été très efficace."



L'adversaire, Lorient



F.H. : "Depuis la fin janvier et leur passage à 5 derrière ils ont eu des résultats très intéressants. Ils ont cette solidité mais aussi une armada offensive."



Capitanat



F.H. : "Cahu reste le numéro un. Séko Fofana est vice-capitaine, j'ai souhaité qu'il prenne plus de responsabilités. Ca a été très simple avec Jean-Louis Leca, habituellement je n'aime pas mettre un gardien capitaine. Les saisons passées il s'est imposé, maintenant il reste le troisième capitaine."



Trêve



F.H. : "Nous jouerons jeudi à la Gailette contre Dunkerque, avec les nombreux joueurs qui resteront."