Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse avant le dÃ©placement Ã  Monaco

Après deux matchs nuls en Ligue 1, le RC Lens se déplace à Monaco, samedi à 17h00. Les monégasques se trouvent entre deux tours de barrages pour se qualifier en Ligue des Champions, alors que le racing cherchera à réitérer l'exploit de la saison passée (victoire à 11 contre 10, 3-0) et glaner sa première victoire de la saison en championnat.

Charles Boli et Steven Fortes (psoas) blessés et indisponibles.

Massadio Haidara (possible dans le groupe) et Wesley Saïd (pas prêt) sont en reprise.



Monaco



F.H. : "On a travaillé sur ce match en reprenant d'abord celui de Saint-Etienne, que ce soit les choses positives ou celles qui ne l'étaient pas. Ensuite on a switché sur Monaco."

"Statistiquement ils n'auraient pas dû perdre leurs matchs. Il restent une équipe phare du championnat."



Impact offensif et mercato



F.H. : "S'il faut aller chercher un buteur à 20, 40M€, c'est le budget du club... ça va être compliqué. J'ai entièrement confiance en nos attaquants, et en Saïd quand il sera prêt. Mais évidemment, il faut cadrer plus."

"Je suis satisfait de l'effectif. Je ne recherche rien actuellement (en recrues). On verra s'il y a des départs."

"On a 23 joueurs de champ, peut-être 25 avec Louveau et Baldé (jeunes blessés). Il faudra s'adapter pour la CAN, mais la polyvalence de certains joueurs comptera. On a beaucoup de joueurs capables d'évoluer à minimum deux postes."



Erreurs défensives



"Je suis avec mes joueurs, j'assume les erreurs avec eux. Sinon on ne propose plus rien sur les remises en jeu. Mais évidemment que l'on travaille pour les corriger."



Kevin Danso



"Il est prêt, et éventuellement même pour débuter."

Source: Youtube RCLens