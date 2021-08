Lens - Saint-Etienne: Le groupe lensois

Voici le groupe lensois sélectionné par Franck Haise pour la réception de l'AS Saint-Etienne, dimanche à 17h00 au stade Bollaert-Delelis.

Haïdara et Boli sont blessés et indisponibles.

Facundo Medina et Jonathan Gradit effectuent leur rentrée. Mamadou Camara aussi.

Jonathan Varane est redescendu avec la National 2. Steven Fortes, blessé, est écarté.



RC Lens :



Leca, Farinez - Danso, Wooh, Gradit, Medina, Boura, Clauss, Machado - M. Camara, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Frankowski, Kakuta, Pereira Da Costa - Banza, Ganago, Jean, Sotoca.