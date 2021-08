Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Saint-Etienne

Avant la réception de Saint-Etienne, dimanche à 17h00 (Canal+ Sport, gratuit pour les abonnés à Canal+), Franck Haise a fait le point en conférence de presse. Voici les éléments à retenir.

Groupe

Medina et Gradit de retour.

Séances adaptées pour Medina (de retour des JO) et la recrue Kevin Danso.

Charles Boli a repris, il retrouvera du temps de jeu en National 2 avec Jonathan Varane également.

Haïdara et Saïd seront indisponibles, peut-être de retour la semaine prochaine.

Le match

F.H. : "On a tous envie d'y être. On va essayer de mettre de l'intensité, comme d'habitude, on sait qu'il y en aura avec le public.

Je n'ai pas évoqué l'aspect émotion dans la préparation. Les joueurs savent que l'on va retrouver le football d'avant, inutile d'en faire plus."



Retour sur Rennes

F.H. : "Je pense que l'on a fait une première mi-temps où il manquait des choses dans la récupération collective, les sorties de balles, l'animation offensive...

Mais je me satisfait du point du nul face à une équipe qui avait fini devant nous."



Ignatius Ganago

F.H. : "Je l'ai vu ce matin pour discuter sur les attentes que nous avons tous. J'ai envie de retrouver le Gana qui avait fait un bon début de saison il y a un an.

Chiffres à l'appui, on a vu ce qu'il lui a manqué depuis qu'il est revenu de sa blessure. A lui de travailler. Son profil est différent des autres attaquants du groupe, et on a besoin de son profil."



Frankowski

F.H. : "On le suivait depuis un long moment. Nous avons discuté avec lui, avec Florent Ghisolfi, Arnaud Pouille et Lilian Nalis avant de le faire venir. Evidemment que quand on décide de faire venir un joueur, c'est que l'on pense être sûrs de son apport. Le fait qu'il soit polonais est un clin d'oeil et un plus, mais pas un critère dans le recrutement."