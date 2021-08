La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Rennes

C'est reparti pour le championnat de Ligue 1 et pour une seconde saison consécutive dans l'élite pour le RC Lens. Après avoir (bien) vendu Loïc Badé, le racing devra compter sur ses recrues, notamment Christopher Wooh, et les tout récents Kévin Danso et Prezmyslaw Frankowski pour confirmer son excellent exercice 2020-2021.

Le RC Lens se déplace à Rennes dimanche, à 13h00. La rencontre sera retransmise sur Amazon Prime Video avec son abonnement au Pass Ligue 1.

Le groupe



Charles Boli et Corentin Jean ont rejoint leur coéquipiers sur le terrain pour la séance du matin.

Seul Wesley Saïd a assisté à l'entrainement en retrait (reprise individuelle, indisponible).

Massadio Haïdara blessé en début de semaine (mollet) et indisponible.

Suspendus: Gradit, Medina (de retour lundi après les JO).

Les recrues



Prezmyslaw "Frankie" Frankowski s'est entrainé avec ses nouveaux co-équipiers. Kévin Danso lui, a passé sa visite médicale ce matin.



F.H. : ""Frankie" est arrivé en forme (en cours de saison en MLS). C'est d'abord un piston droit (ou gauche) et il capable de jouer plus haut.

Il est donc polyvalent mais son poste priotaire est piston. On le suivait depuis longtemps mais des départs devaient se faire avant certaines arrivées."

"Si (il n'y a pas trop d'inquiètudes) Kevin Danso signe, je serait très satisfait de mon groupe. On aura une forte concurrence au poste de défenseur central.

On a de nouveaux pistons (Franckie, Machado). Et Wesley Saïd qui prendra le temps de revenir mais dont je connait les qualités. Plus les jeunes qui doivent faire leur place."



Les jeunes



"Yacouba Barry et Mohammed Cissé sont là depuis quelques semaines. Jonathan Varane a fait une bonne préparation et est dans le groupe."



Haïdara indisponible



"On va intégrer un jeune joueur. Il nous reste que deux défenseurs centraux de métier. Ou utiliser un joueur polyvalent (Yannick Cahuzac). Mais on ne changera pas le système."



L'adversaire, Rennes



"Sur leur dernier match amical, face au Torino, ils ont eu une véritable montée en puissance. C'est une des équipes attendues pour les premiers rôles, c'est un gros morceau."

Hiérarchie des gardiens



"Jean-Louis sera le numéro un en début de saison. Wuilker est N°1bis, il est l'avenir du RC Lens. Il a franchit des étapes, mais je ne sais pas quand la passation se fera."