Officiel: ClÃ©ment Michelin disputera les Jeux Olympiques

Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l'Equipe de France olympique, a annoncé sa liste définitive pour les JO de Tokyo. Celle-ci ne contient que 19 joueurs, dont Clément Michelin.

Michelin sera donc absent pour la suite de la préparation, et pour le début de la saison. En attendant, le RC Lens devra faire avec des solutions réduites au poste de piston droit après Jonathan Clauss. Brayann Pereira pourrait profiter de cette situation.

Le premier match aura lieu le 22 juillet face au Mexique. La France affrontera également dans son groupe l'Afrique du Sud, et le pays organisateur, le Japon.

Dans cette liste de 19 joueurs, c'est le duo des Tigres de Monterrey qui fait figure de leaders, André-Pierre Gignac et Florian Thauvin. Les clubs français eux, ont eu du mal à jouer le jeu et à libérer plus d'un joueur chacun.

Enfin, Clément Michelin retrouvera un ancien lensois dans cette sélection, Modibo Sagnan, mis à disposition par la Real Sociedad.