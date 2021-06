David Pereira Da Costa prolonge Ã©galement

C'est au tour de David Pereira Da Costa de prolonger officiellement son contrat avec le RC Lens. Le jeune milieu offensif (20 ans) est désormais lié au club jusqu'en 2024.

Pereira Da Costa est au club depuis ses 12 ans et fait partie de la génération ayant remporté la Danone Cup en 2013. La saison dernière, il a gagné sa place dans le groupe de Franck Haise, glanant du temps de jeu en seconde partie de saison principalement. On retiendra son premier but en pro, donnant la victoire au RC Lens à Saint-Etienne (3-2).

Sa progression lors de la saison à venir pourrait faire partie des satisfactions à venir cette année. A moins qu'au grès des arrivées dans l'effectif, un prêt ne soit pas plutôt envisagé.