Le RC Lens officialise PUMA comme nouvel Ã©quipementier

C'était déjà négocié de longue date puisque l'information avait fuité depuis près d'un an: Le RC Lens change d'équipementier et passe donc de Macron à Puma.

Le club et la marque d'origine allemande (mais largement détenue par un actionnariat français) sont unis pour un long partenariat, qui devrait courir sur 5 saisons. Puma est un des plus grans équipementiers mondiaux après Nike et Adidas. Ils équipent notamment l'OM et Rennes en France, Dortmund en Allemagne, mais encore Antoine Griezmann et Olivier Giroud pour leur équipement personnel, ou enfin Usain Bolt.