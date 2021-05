GaÃ«l Kakuta remporte le prix Marc-Vivien FoÃ©

Finaliste avec Andy Delort et Tino Kadewere, Gaël Kakuta a remporté le prix Marc Vivien-Foé, récompensant le meilleur joueur africain évoluant en France. C'est la première fois qu'un joueur remporte cette récompense individuelle en portant le maillot sang et or. C'est également une première pour un joueur congolais. Il succède à Victor Osinhem.

PRIX MARC-VIVIEN FOÉ 2021 : LE CLASSEMENT

1. Gaël Kakuta (RC Lens/RD Congo) : 219 points

2. Andy Delort (Montpellier HSC/Algérie) : 118 points

3. Tino Kadewere (Olympique lyonnais/Zimbabwe) : 70 points