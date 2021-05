Le rÃ©sumÃ© de la confrence de presse de Franck Haise avant Bordeaux

Derby



F.H. : "On n'en a pas reparlé. Je l'avais digéré rapidement et je suis focus sur Bordeaux. Quand on s'est retrouvés, on n'a pas évoqué les différents éléments du derby. Cela ne sert plus à rien, on a de belles choses à vivre. Plutôt que de ressasser, on a basculé sur Bordeaux."



Conference League



F.H. : "On prends avec plaisir cette possibilité supplémentaire d'être européens, vu que cette fois-ci c'est officiel pour la 6ème place."



Discipline



F.H. : "Je n'ai fait aucun rappel par rapport au nombre de cartons que l'on prends. Je ne pense pas que l'on soit une équipe particulièrement agressive ou violente, même si je demande de l'engagement. Je pense aussi que l'arbitrage dans un stade vide est diffférent..."



Bordeaux



F.H. : "Il n'y aura pas forcément une autre approche pour les deux derniers matchs. Mais il faudra comme d'habitude mettre toute l'envie nécessaire. Il y a encore de l'énergie. Voir beaucoup d'énergie. Aujourd'hui à l'entrainement ça a été plus ludique car les trois jours précédents étaient intensifs."



Ismaël Boura



F.H. : "Il sera titulaire dans le couloir gauche. Je l'ai vu il y a quelque semaines et il s'est repris sur ses séances d'entrainement. Il a fait ce que j'attendais de lui."



Massadio Haïdara



F.H. : "Haïdara est toujours indisponible. Retour peut-être pour le dernier match."



Suspendus



Trois suspendus contre Bordeaux: Clément MIchelin, Issiaga Sylla, et Florian Sotoca.