Semaine dÃ©cisive pour une qualification europÃ©enne

C'est le money time pour Lens, Marseille et Rennes. A deux journées de la fin du championnat, la lutte pour la 5ème place est toujours aussi indécise, mais on y verra nécessairement plus clair dimanche soir.

Les deux dernières journées de Ligue 1 auront lieu comme de coutume en multiplex, ces deux prochains dimanche soir. Mais avant cela, les demi-finales de Coupe de France se tiendront mercredi et jeudi, pour peut-être déjà assurer au 6ème de Ligue 1 une place en Ligue Europa Conference (la toute nouvelle "C4").



Mercredi, Montpellier reçoit le PSG. Les parisiens, qui ont lâché des points en Ligue 1, et éliminés en Ligue des Champions, doivent se remobiliser pour ne pas connaitre une saison blanche. Les montpellièrains sont également lâchés en L1 depuis la mi-avril, alors qu'ils étaient à la lutte pour la 5ème place.

Le lendemain, Monaco va défier le petit-poucet Rumilly Vallières. On saura alors peut-être si la 6ème place de Ligue 1 devient qualificative pour la C4, et la 5ème pour la Ligue Europa, en cas de finale PSG-Monaco. Le cas échéant, et sauf finale Montpellier-Rumilly, il faudra attendre le 19 mai et le nom du vainqueur du trophée.

Dimanche, le RC Lens devra aller chercher les 3 points à Bordeaux, pas encore maintenu et en pleine décrépitude sportive et extra-sportive. L'OM recevra Angers, qui ne joue plus rien. Enfin, Rennes ira à Monaco qui aura joué son match de Coupe de France en milieu de semaine. Avec le calendrier qui se profile, les lensois jouent gros ce dimanche.



Mais pourraient se retrouver européens pour la première fois depuis 2007, en comptant sur défaite du Stade Rennais à Monaco, une victoire face à Bordeaux, et une finale PSG-Monaco. Un scénario hypothétique... mais probable!

Enfin, quoiqu'il arrive, la 5ème place elle-même sera décidée lors de l'ultime journée, avec un programme nettement moins favorables aux sang et or.

Le classement



5. Marseille, 56 points, +6

6. Lens, 56 points, +4

7 Rennes, 55 point, +11



La dernière journée



Lens - Monaco

Metz - Marseille

Rennes - Nîmes