Prix Marc-Vivien FoÃ© : GaÃ«l Kakuta en finale

Le prix Marc-Vivien Foé, organisé par RFI et France 24, et qui décerne chaque année le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1, connait ses trois finalistes.

Gaël Kakuta est ainsi sélectionné et le jury de journalistes devra départager le meilleur joueur, parmis les autres finalistes : Andy Delort (Montpellier) et Tino Kadewere (Lyon).



Par le passé, aucun lensois n'a remporté ce trophée créé en 2009. Mais plusieurs joueurs passés par le racing ont été placés et avaient également atteint la finale : Serge Aurier, Henri Bedimo, et Benjamin Moukandjo.