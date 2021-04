Commission de discipline: Sylla out 3 matchs

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict suite à la dernière journée de Ligue 1.

Auteur d'un pied haut non maitrisé sur le nîmois Renaud Ripart, Issiaga Sylla écope de trois matchs de suspension. Il sera donc absent face à Paris samedi, et pourra au mieux disputer le dernier match de la saison contre Monaco.

Il est donc très peu probable que nous revoyons durablement le défenseur sous le maillot lensois. A Toulouse, on se prépare déjà au retour d'Issiaga Sylla dans l'effectif et été. Avec une clause de transfert estimée à 2.5M€, et un déclenchement automatique qui n'aura pas lieu (probablement fixé à 25 matchs joués par le joueur, qui en est aujourd'hui à 20), Sylla n'entre pas dans les plans de la direction sportive lensoise. Et pour cause: Massadio Haïdara, polyvalent et performant, a prolongé cette année. Ismaël Boura devrait espérer plus de temps de jeu la saison prochaine. Et dans le contexte actuel, le montant de la clause permettrait certainement d'attirer un meilleur concurrent eux deux hommes.

A noter également que la commission a statué sur le cas de Benjamin André, milieu de terrain lillois qui manquera le derby, dans une dizaine de jours.