Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de F. Haise avant NÃ®mes

Le RC Lens reçoit le Nîmes Olympique, 18ème de Ligue 1, dimanche après-midi. L'occasion de renouer avec la victoire avant de s'engager dans un mois de mai final qui s'annonce herculéen. Franck Haise fait le point sur son groupe qui connait encore des défections dûes au covid-19, mais aussi la blesure hier du jeune espoir Adrien Louveau.

Groupe



Adrien Louveau: Saison terminée (genou; carthilage);

Florian Sotoca, Clément Michelin: Non opérationnels et absents ce week-end;

Gaël Kakuta : Covid et donc absent;

Suspendus: Fortes, Banza;



De retour: Facundo Medina, Jonathan Gradit, Seko Fofana;

Incertains: Cheick Doucouré, Cheick Traoré.



F.H. : "Ces dernières semaines à l'entrainement ont été compliquées. Avec même un peu moins d'entrain... mais cette semaine j'ai retrouvé beaucoup de dynamisme et de fraicheur.

Fofana et Gradit sont bien revenus et se sont entretenus. Medina est revenu juste aujourd'hui avec une séance amménagée, ce sera difficile de commencer le match."



Renforts



F.H. : "On a conservé les mêmes jeunes qui s'entrainaient avec nous, sans renforcer avec ceux qui ont encore connu une coupure avec la National 2."



Système sans Kakuta



F.H. : "On peut revenir avec un milieu à trois. Ou travailler avec 3 attaquants. Mais je n'ai pas un deuxième profil comme Kakuta, capable de jouer en attaquant secondaire. Tony Mauricio et D. Pereira Da Costa n'ont pas cette faculté. Je vais attendre de lever les dernières incertitudes pour prendre une décision."



David Pereira Da Costa



F.H. : "J'ai entièrement confiance en lui, titulaire ou non. Il a quasiment une année d'apprentissage avec les pros, il est jeune mais il ne s'agit plus d'un jeune joueur qui arrive."



Cinquième place



F.H. : "Je pense que Rennes et Marseille sont de grosses équipes qui vont aller la chercher. Mais on fera tout pour gagner nos matchs. On est dans une situation inespérée, avec ce nombre de points, la 5ème place, à 5 journées de la fin."



Suspension du coach



F.H. : "L'avantage est que je ne joue pas! Lilian Nalis va prendre ma place sur le bord du terrain, il a l'habitude d'avoir une analyse fine des situations. Ca m'embête car je ne suis pas stressé quand je suis sur le banc, plus quand je suis en tribune. On trouvera un moyen de communiquer!"