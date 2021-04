Un autre joueur Ã  l'isolement pour cause de covid

Les semaines se suivent et se ressemblent: Un autre joueur a été isolé suite à un test positif au covid-19, selon France Bleu Nord qui avait déjà averti du nouveau cluster.

Pour le moment, on ignore le nom du joueur, mais il semble être le seul nouveau cas cette semaine, y compris en tenant compte des membres du staff technique. Le RC Lens devra donc composer avec de nouvelles absences pour la réception de Nîmes dimanche. Une contrainte à laquelle Franck Haise est désormais habitué. Steven Fortes et Simon Banza sont d'ors-et-déjà suspendus, et un troisième absent est donc à prévoir... s'il ne s'agit pas de l'un de ces deux joueurs.

Seko Fofana devrait être de retour, de même que Facundo Medina, infectés eux il y a deux semaines.