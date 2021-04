Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Brest

Franck Haise est intervenu à deux jours du déplacement à Brest. L'état de son groupe, largement touché par le Covid, était au centre de toutes les attentions. Mais un optimisme mesuré était de mise avec l'espoir d'un retour des premiers joueurs touchés il y a deux semaines et qui étaient asymptomatiques.

Groupe et Covid



Peut-être des retours de 2 à 3 joueurs demain, en attendant les derniers tests. Diallo et Oudjani seront indisponibles. De même que Sotoca, qui a repris néanmoins l'entrainement.



Renforts du groupe PRO2



F.H. : "On ne pouvait pas appeller d'autres joueurs, le centre étant fermé depuis plusieurs semaines. Mais on avait 7 jeunes joueurs qui étaient déjà avec nous depuis quelques temps pour les entrainements, ou en séances avec les préparateurs physiques."



Préparation du match face à Brest



F.H. : "La semaine a été presque normale, sauf qu'à un moment on avait que 12 joueurs... On a aussi mis moins d'intensite et de volume depuis mercredi.

Depuis le match contre Lyon, on a aussi ménagé un groupe de 7, 8 joueurs. On a un tout petit peu adapté la semaine, surtout mercredi, on s'est adaptés, mais on essaie de garder de l'intensité qui est nécessaire quand même."



"On donnera tout ce que l'on peut avec les joueurs à notre disposition contre Brest, comme on l'a fait, sans tout maitriser, contre Lorient.

On aura pas un match facile puisque Brest cherche encore les derniers points pour son maintien. Ils ne seront pas faciles à bouger. Ils s'ouvrent moins et il y a certainement un peu moins de folie dans leur jeu qu'à une époque."