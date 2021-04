Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de F. Haise

Le RC Lens reçoit Lorient dimanche, avec une actualité qui va potentiellement freiner les espoirs européens du club: Un nouveau cluster de Covid-19 est en effet apparu cette semaine avec les forfaits de quatre joueurs, dont Seko Fofana et Loïc Badé. Franck Haise a fait le point ce midi en visio-conférence.

Groupe



Les quatre touchés au covid sont forfait (Badé, Fofana, Mauricio, Ganago). Les autres tests du jour sont pour l'instant négatifs.

Zackaria Diallo est indiponible (dos). Adam Oudjani va être opéré de l'épaule lundi. Sa saison est terminée.

Florian Sotoca, blessé en séance, sera indisponible également, peut-être pour au moins deux matchs.



Plans changés



F.H. : "La semaine a été perturbée pour faire les tests. Cinq joueurs potentiellement titulaires absents, cela change les plans aussi. Malgré nos précautions, il y a de nouveau un petit cluster, j'espère qu'il restera à quatre. On s'est quand même entrainés pour poser des problèmes à Lorient!

La formation est à l'arrêt mais il y a des jeunes qui sont venus nous renforcer du groupe PRO2. Adrien Louveau (défenseur central), Ansou Sow (attaquant), ou Boubakar Camara (attaquant). Il y en a forcément qui intégreront le groupe ce week-end."



Changement de système nécessaire ?



F.H. : "J'ai encore la possibilité de jouer dans différents systèmes, même sans Ganago, Fofana et Sotoca, ou d'en utiliser un autre. On va garder la surprise pour dimanche!"



L'adversaire, Lorient



F.H. : "Sur la phase retour, ils ont pris plus de points que nous! Cela prouve la qualité de cette équipe. Ils ont un potentiel offensif de grande qualité. Ils concèdent de moins en moins d'occasions... C'est pour ça qu'ils sont 5ème sur la phase retour. Je ne suis pas étonné."



Cheick Doucouré



F.H. : "Il continue de travailler, en individuel à la vidéo aussi car il est encore jeune... Il a franchit un palier cette saison."



Série d'invincilité de 10 matchs en cours



F.H. : "Les séries ont du bon mais aussi du mauvais. Il ne faut pas se dire qu'il faut juste chercher à maintenir la série et surtout ne pas perdre. Je préfère prendre le risque de perdre pour gagner des matchs."