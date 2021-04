Un nouveau cluster Ã  prÃ©voir au RC Lens

Suite à la nouvelle ce matin du test positif de Seko Fofana, France Bleu confirme désormais que d'autres joueurs sont touchés. Le match de dimanche contre Lorient est pour l'instant maintenu, mais si décision il y a, elle n'interviendra probablement pas avant vendredi.

Loïc Badé et Tony Mauricio sont les autres joueurs cités comme étant testés positifs. "Un attaquant" est également évoqué, sans plus de précision. C'est le second cluster au club après celui du mois d'octobre. Les choix de Franck Haise devraient rapidement se simplifier si le match est maintenu...

Les prochaines informations, et éventuelle confirmation du club, ne devraient pas intervenir avant demain midi.

Source : https://www.francebleu.fr/sports/football/rc-lens-cluster-a-la-gaillette-1617881893