Ligue 1: RÃ©sultats favorables pour le RC Lens

Les premiers résultats de la 30ème journée ont été favorables au RC Lens, qui pourrait faire une bonne opération demain (13h00) à Strasbourg.

Ce samedi, les deux concurrents directs au classement jouaient et ont été défaits: Metz, en recevant Rennes, et l'OM, en se déplaçant à Nice.

Les messins ont été lourdement battus par les rennais, 3 buts à 1. En menant 2-0, les rennais ne se sont pas simplifiés la tâche, en étant réduits à dix à la 51ème minute (expulsion de Doku). Ils ont tout de même aggravé le score en fin de match (3-0), avant de concéder un but dans la foulée (90ème) qui ne change rien au résultat final. Avec cette victoire, le Stade Rennais se replace également dans la course à la cinquième place, avec désormais 44 points, soit une unité de moins que Lens aujourd'hui, et contre toujours 42 aux messins.



Du côté de Nice en fin de journée, les locaux ont battus l'OM, par trois buts à rien. Khephren Thuram en première période, puis l'inévitable Gouiri en fin de match (84ème, 2-0, puis 3-0 par Claude-Maurice) empêchent l'OM de mettre la pression sur le racing, qui pourrait de nouveau être seul cinquième avec trois points d'avance, en cas de victoire, évidemment. Pour le moment, les marseillais repassent même déjà derrière, à la différence de but.