Comme indiqué dans les colonnes de L'Equipe, le FC Metz ne laissera pas partir ses internationaux en sélection en ce mois de mars. La FIFA autorise cette décision de la part des clubs en raison de la situation sanitaire, qui les obligent ainsi à mettre à l'isolation pour au moins 5 jours (dans la plupart des cas et destinations) à leur retour les joueurs ayant effectué un voyage à l'étranger.

Le FC Metz, adversaire demain du racing, et prétendant à une qualification européenne par le championnat, décide ainsi de conserver toutes ses forces.



Du côté de Lens, Franck Haise affirmait que les discussions étaient en cours au niveau de la direction du club. Mais on sentait que le coach lensois aurait bien envie de conserver ses joueurs également. On imagine cependant mal une décision au cas par cas. La prochaine plage de rencontres internationales aura lieu à partir du 23 mars, après un déplacement à Strasbourg.