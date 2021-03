La confÃ©rence de presse de F. Haise avant Metz

Franck Haise a donné l'habituelle conférence de presse d'avant-match, avant la rencontre au sommet contre le FC Metz. Elle se jouera dimanche, à 15h00, à Bollaert-Delelis. Le RC Lens aborde le sprint final des 10 dernières rencontres de championnat.

Groupe

En entrainement individualisés:

Kakuta, Ganago, P. Da Costa.

Demain dernier entrainement où leur disponibilité sera décidée.



Avec la réserve contre Amiens (b): Pandor, Oudjani, Boura.



Défaite face au Red Star



F.H. : "On est grandement fautifs. Mais on ne peut pas revenir dans le passé. Il faut passer à l'objectif de Metz, et se préparer correctement.

On avait mal commencé le match. On a réussi à mener, mais il fallait continuer et enfoncer le clou et on ne l'a pas fait. Il faut éviter que cela ne se reproduise."



L'adversaire, Metz



F.H. : "Ce n'est pas un choc européen. On joue pas l'Europe cette saison, et aucun des deux clubs n'est sûr de la jouer l'an prochain.

Mais c'est bien pour eux de performer fort. Nous on était encore moins prévu qu'eux à cette place. On fait partie des belles suprises du championnat.

La saison ne se termine pas aux trois quarts [NDLR: pas cette année!] et il faut bien la terminer."



Internationaux et isolement au retour (8 joueurs ou plus potentiellement concernés)



F.H. : "On discute avec la direction du club sur ce que l'on décidera. On ne veut pas être lésés. Mais on comprends que les joueurs veuillent aller en sélection."



Loïc Badé en France Espoirs



F.H. : "J'imagine qu'il est suivi. On imagine qu'on pourrait le voir en Espoirs. Mais il y a beaucoup de bons joueurs à son poste en France. A lui d'atteindre ce niveau-là."