La confÃ©rence de presse de F. Haise avant la Coupe de France

Après une belle soirée à Saint-Etienne mercredi, place aux 16èmes de finale de la Coupe de France. Le RC Lens se déplacera demain samedi, à Saint-Ouen (93) au stade Bauer du Red Star, qui est actuellement 5ème en National et décroché dans la course à la montée. Le coup d'envoi aura lieu à 14h15 et la rencontre retransmise sur Eurosport 2.

Franck Haise a fait le point en conférence de presse.

Groupe et infirmerie

Gaël Kakuta et Ignatius Ganago sont en reprise mais absents. Issiaga Sylla est de retour à l'entrainement collectif et apte à être dans le groupe.

Wuilker Farinez sera le gardien titulaire.

Le Red Star

F.H. : "On les a étudiés comme on étudie tout nos adversaires de championnat. Ils sont plutôt en haut de tableau donc on a face à nous un collectif en confiance."

Synthétique

F.H. : "On a fait quelques entrainements sur synthétique aujourd'hui et hier, même si leur synthétique n'est pas le même que ce qu'on a à la Gaillette.

Il n'y a pas vraiment de précaution particulière à prendre, et les joueurs sont habitués à évoluer sur ce genre de surface aussi. On a surtout pris des repères au niveau des tireurs de coup de pied arrêtés."

Pénalties

F.H. : "Je ne pense pas que ce soit de la roulette russe. Pas sur une séance de cinq tirs au but... On a d'ailleurs fait une séance hier, et on en avait fait aussi avant dans la saison."

Benjamin Gomel

F.H. : "Je l'avais eu effectivement avec la N2. Il est plein de potentiel, il peut aller plus haut que le National."

Mercato?

F.H. : "Le travail ne s'arrête jamais, avec la direction sportive du club et la cellule recrutement. On a des échanges depuis un bon moment, mais je n'entrerai pas dans les détails!"