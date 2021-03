Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de F. Haise avant Saint-Etienne

Le RC Lens enchaine et se déplace ce mercredi à Saint-Etienne (19h00), mal classé cette saison (16ème, 30 points), au départ de cette 28ème journée de Ligue 1. Voici les points importants de la conférence de presse d'avant-match de Franck Haise.

Groupe

Beaucoup d'absents:

Cheick Doucouré suspendu. Ignatius Ganago ne sera pas disponible (musculaire). Issiaga Sylla reprendra l'entrainement collectif jeudi.

Gaël Kakuta est à l'arrêt une semaine (problème au bassin) et sera absent également.

Angers

F.H. : "On doit progresser sur la concentration et sur l'efficacité dans les deux surfaces. Sans ce handicap que l'on se crée, on aurait plus de point, et on serait beaucoup plus loin. [de Metz ou Marseille au classement]"

Saint-Etienne

F.H. : "Ca fait toujours plaisir de faire des résultats dans ces clubs-là, avec une histoire forte, comme à Lens. Malgré tout, sans public, ce n'est pas pareil, mais les points valent autant qu'ailleurs..."

Jonathan Clauss

F.H. : "Il fait partie des éléments en forme et qui sont déterminants dans notre animation offensive. Il a fait beaucoup de progrès dans son rôle de piston sur les aspects défensifs. C'est une safisfaction cette année."

Gaël Kakuta

F.H. : "Il y a différentes possibilités. Avec Tony Mauricio qui fait de bonnes choses quand il rnetre dans un système assez proche.

Avec Pereira Da Costa qui est un jeune qui s'entraine bien et doit encore s'affirmer.

Et dans un système un peu différent en 3-4-3 ou 4-3-3. On verra pour demain."

Yannick Cahuzac

F.H. : "Son statut est toujours capitaine. Un capitaine qui joue un peu moins ces derniers temps, mais il sera demain notre capitaine sur le terrain, et il reste notre capitaine en dehors du terrain.

Il y a une forte concurrence, je dois faire des choix assumés."

Objectifs

F.H. : "Le groupe a beaucoup de caractère. Mais notre domination n'est pas toujours concrétisée. C'est un axe fort de progression. Et on verra à la 36ème, 38ème journée où on est."