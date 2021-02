Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Dijon

Le RC Lens reçoit dimanche, 15h00, le Dijon FCO. La venue de la lanterne rouge est idéale pour amorcer un tournant de la saison, avec le retour potentiel de la victoire sur la pelouse de Bollaert-Delelis.

Franck Haise est intervenu pour la conférence de presse d'avant-match.

Reims

Le coach a tenu a revenir sur la dernière action du match contre Reims; Un pénalty indiscutable n'a pas été sifflé, ni signalé par la VAR. Le coach s'étonne de ce silence, et a souhaité faire cette déclaration préalable, lui qui n'avait pas souhaité intervenir à chaud après le match, sans avoir revu les images.

"L'action a été limpide. Il faut checker avec la VAR, je ne peux pas comprendre pourquoi la VAR n'a pas sollicité l'arbitre. Le match n'était pas terminé au moment de la faute, j'espère que ce n'est pas le signe que fait l'arbitre à Sotoca, sinon ce serait grave."

Le groupe

Pas de changement, tout le monde est disponible, sauf Ganago qui travaille indivuellement et reprendra collectivement la semaine prochaine. Dernier entrainement demain.

L'adversaire, Dijon

F.H. : "Pour la motivation je n'intervient pas car je n'en ai pas besoin. Si j'en ai besoin c'est que je ressent les joueurs pas motivés à l'entrainement. Ce n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui."



Maîtrise face à Reims

F.H. : "En effet on a fait un gros match sur tout les plans. Y compris mental puisqu'on a jamais abandonné jusqu'à la dernière minute. "



Statistiques

"Les statistiques en championnat nous sont très favorables, mais pour autant notre ration buts marqués/buts encaissés n'est pas satisfaisant. On y travaille, et si on était plus efficaces, on aurait beaucoup plus de points !"



Massadio Haïdara

"Je ne suis pas surpris de ses bonnes prestations et de sa montée en puissance, car je le vois tout les jours à l'entrainement. Mais c'est le cas pour beaucoup de joueurs. Je ne suis pas surpris des progrès individuels et collectifs vu les prestations et l'intensité vus à l'entrainement."



Cheick Traoré

"J'ai deux pistons droits qui font d'excellents matchs. La concurrence a pris un temps d'avance, à Cheick de continuer à travailler. Surtout à droite où notre jeu penche de manière assez factuelle."



Les PRO2 de la National 2

F.H. : "La N2 va reprendre et c'est important pour la formation et les éducateurs. Les joueurs pro qui ont besoin de garder du rythme en profiteront aussi."