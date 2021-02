Semaine de Coupe de France

Le RC Lens se classe désormais seul 6ème du championnat de Ligue 1, après les défaites de Metz (1-0, à Saint-Etienne), Angers (3-0, à Nice), et enfin hier soir Marseille (2-0, en recevant le PSG). Avec 36 points, il ne manque plus que quelques résultats positifs pour valider une fois pour toute l'objetif maintien, pour les plus timorés, ou supersticieux.

Le FC Nantes, actuel barragiste avec 19 points en 24 rencontres, avance à un prorata de points par match qui l'amènerais à terminer la saison avec 30, ou 31 points. Pis, ce sont 11 équipes qui séparent le racing de la formation de Raymond Domenech. On attendra donc en fait la première victoire à domicile en 2021, mais surtout pour effacer tout point négatif de la deuxième partie de saison du meilleur promu d'Europe.

Cette semaine, la Ligue 1 réserve un déplacement à Reims aux lensois, samedi, à 19h00. La rencontre sera diffusée sur Canal +, comme cela sera le cas jusqu'à la fin de la saison. Téléfoot tire sa révérence après 6 mois d'émission.

Mais elle signe surtout le retour de la Coupe de France, avec un autre sujet de discorde entre le football français et la télévision : Nantes - Lens, ce mercredi, sera diffusé à partir de 14h35 (coup d'envoi à 14h45) sur France 3 Régions Haut-de-France et Pays-de-Loire. Un horaire qui ne devrait pas bénéficier à la productivité des télétravailleurs.

Le racing, qui a économisé Gaël Kakuta samedi, pourrait tenter quelquechose dans l'unique autre compétition dans laquelle il est engagé. L'occasion aussi, de découvrir plus le portier vénézuélien Wuilker Farinez. Et la compétition, revue et corrigée en raison de la pandémie de Covid-19, devrait offrir plus de chances aux amateurs... Et en ce qui concerne le RC Lens, pourrait lui offrir un ticket européen, ne serait-ce que si sa 6ème place devient qualificative pour la future Europa Conference League (ou Ligue Europa 2, selon les appellations) !