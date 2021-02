Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Rennes

Le RC Lens reçoit à nouveau samedi, 21h00, à Bollaert-Delelis. Après être revenu avec détermination dans un match qui semblait perdu contre l'OM mercredi (2-2), le Stade Rennais sera un adversaire encore plus coriace pour renouer avec la victoire à domicile en 2021. Franck Haise a donné son habituelle conférence d'avant-match ce vendredi après-midi.

Groupe

Tout le monde est disponible! Il reste un entrainement cet après-midi pour voir.



Changement tactique contre Marseille

F.H. : "C'était nécessaire à la mi-temps. Si on avait ouvert le score par Florian Sotoca... "

L'adversaire

F.H. : "Rennes est très à l'aise à l'extérieur. Ils sont européenes depuis quelques années, on est pas dans la même catégorie. Mais on va tenter quelquechose, comme au match aller".

Europe ou maintien

"On a 35 points, c'est très très bien. Pour parler d'Europe, il faudra avancer encore, et on en est pas là!"



Issiaga Sylla

"Il a été régulièrement titulaire. Je fais jouer les joueurs les plus performants. On a eu une discussion, et à l'entrainement je revois à nouveau de bonnes séances de sa part. Haïdara et Boura ont de sprofils différents; Mais à l'entrainement, il suffit d'être un tout petit peu en dessous avec cette concurrence..."



Droits TV

"Je ne sais pas si on peut parler de soulagement. Mais c'est déjà une solution à court terme, malgré les tarifs largement en baisse par rapport à ce qui était prévu..."