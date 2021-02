Fin de mercato trÃ¨s calme Ã  Lens

Comme attendu, la fin du mercato a été très calme du côté de la Gaillette. Sauf offre irréfusable de dernière heure, le club lensois ne prévoyait pas de départ majeur, après avoir dégraissé son effectif tout au long du mois de janvier.

Aucune arrivée non plus tant le groupe de Franck Haise a donné satisfaction jusqu'ici. Le retour prévu de Cheick Traoré viendra compenser quantitativement le départ d'Aleksandar Radovanovic à Courtrai. Laissé libre, le RC Lens devrait conserver 50% d'une éventuelle future vente.

Auparavant, ce sont Cyrille Bayala (Ajaccio) et Didier Desprez (Paris FC) qui avaient été libérés. Jader Valencia lui est retourné en Colombie, sans jamais avoir pû se faire une place en équipe première, et handicapé par une grosse blessure en réserve. A ces départs définitifs du club, s'ajoutent les prêt de Charles Boli (Paris FC également) et Cory Sène (Annecy). Enfin, on notera le changement de club de Gaëtan Robail, prêté à Guingamp depuis l'été dernier, et passé dorénavant à Valenciennes.

Ce sont donc au final quatre contrats professionnels et deux nouveaux prêts qui auront allégé la masse salariale du club pour la fin de la saison. Dans un contexte économique qui va encore se durcir, le futur mercato d'été constituera un challenge de toute autre mesure pour Florent Ghisolfi.